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Незабаром німецький уряд вирішить, чи передавати україні танки Leopard – міністр оборони ФРН

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Незабаром німецький уряд вирішить, чи передавати україні танки Leopard – міністр оборони ФРН
Раніше Німеччина виступала головним противником поставок танків Leopard
фото з відкритих джерел

Пісторіус прокоментував поставки німецьких бойових машин

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що незабаром буде ухвалено рішення про те, чи відправляти танки німецького виробництва в Україну. Про це повідомляє британський телеканал Sky News

Найближчим часом уряд Німеччини має розглянути багато факторів щодо поставок бойових машин, проте не робитиме поспішного рішення. Зокрема, до таких факторів належать наслідки для безпеки німецького населення.

Напередодні глава МЗС Німеччини заявила, що Берлін не перешкоджатиме у поставках танків Leopard.

Нагадаємо, новий міністр оборони Німеччини анонсував візит до України.

Як повідомлялося, Борис Пісторіус 19 січня отримав свідоцтво про призначення на посаду міністра оборони ФРН і склав присягу. Він змінив на цій посаді Крістіне Ламбрехт, яка оголосила про відставку 16 січня.

До слова, новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у день «Рамштайну» сказав, що про постачання танків в Україну домовитися не вдалося, проте він доручив перевірити запаси Leopard 2: Ламбрехт перед звільненням заборонила перевірку запасів танків Leopard у Німеччині.

Читайте також: Від чого залежить постачання німецьких танків в Україну – заява міністра оборони ФРН

 

Теги: Німеччина танки

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