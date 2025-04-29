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Працівники ТЦК без бойового досвіду відправляться на фронт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Працівники ТЦК без бойового досвіду відправляться на фронт
Військове командування хоче забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості
фото: Reuters

Представників територіальних центрів комплектування на посадах замінять поранені військовослужбовці

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський доручив провести перевірку у територіальних центрах комплектування на наявність осіб з бойовим досвідом. Військовослужбовці без нього та проблем зі здоров’ям будуть направлені у райони ведення бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що на їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах.

Заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості.

У період з 2022 по 2025 рік здійснено заміну всіх керівників територіальних центрів комплектування. На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід.

«Захисники і захисниці, які отримали поранення (контузії) під час бойових дій на сьогодні складають близько половини усього особового складу ТЦК та СП. Слід додати, що 20% персоналу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – цивільні особи, тобто працівники Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, останніми роками в ТЦК збільшено кількість посад із соціальної роботи, реформовано систему морально-психологічного забезпечення, вдосконалено системи обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, введено юридичну службу тощо.

Нагадаємо, що «Главком» провів відверту розмову з 25-річним фронтовиком, який тепер служить у ТЦК, Олександром Порожнюком. Він говорить: «У спину летять прокльони». 25-річного сержанта Олександра Порожнюка, позивний Малий, керівництво ТЦК зазвичай відправляє «на повістки». Це не означає, що Малий палким словом запалює сумління ухилянтів, але принаймні вміло упереджує конфліктні ситуації.

Раніше командування Сухопутних військ повідомляло: половину штату ТЦК в країні складають військові, які отримали поранення чи контузії на фронті. Про це «Главком» поінформували у Сухопутних військах, у підпорядкуванні яких перебувають ТЦК та СП.

До слова, від початку повномасштабної війни всі очільники територіальних центрів комплектування та служби підтримки були змінені без винятку. У листопаді-грудні минулого року було «оптимізовано» роти охорони чи не всіх тилових частин: військових, які не мали обмежень за станом здоров’я, було направлено в піхоту, натомість прийшли учасники бойових дій з пораненнями, або чоловіки старше 50 років з числа нещодавно мобілізованих.

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Теги: Олександр Сирський ТЦК

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