СБУ затримала керівництво оборонного заводу, який постачав браковані міни на фронт

Зловмисники намагалися здешевити виробництво боєприпасів, щоб отримати більший прибуток

На Дніпропетровщині Служба безпеки викрила організаторів схеми постачання на фронт бракованих мінометних снарядів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, затримано гендиректора оборонного заводу Леоніда Шимана та його першого заступника Олексія Кириченка, які поставили до ЗСУ партію бракованих мін.

Варто зазначити, що Шиман, згідно з указом президента-втікача Віктора Януковича, став Героєм України у 2013 році. Звання було присвоєно за «визначний особистий внесок у зміцнення промислового потенціалу України, впровадження високоефективних сучасних технологій виробництва, багаторічну сумлінну працю».

Крім очільників держпідприємства, СБУ затримала екскерівника одного з військових представництв Міноборони Михайла Шкуренка та очільника групи контролю відповідного підрозділу Юрія Яреська.

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Підозрюваним загрожує до 15 років тюрми фото: ssu.gov.ua/СБУ

За даними слідства, на початку 2024 року керівництво заводу уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для Сухопутних військ ЗСУ. Згідно із підписаними документами підприємство мало поставити війську оптові партії 120-х мінометних пострілів.

«Утім для серійного виробництва снарядів фігуранти використовували неякісні матеріали та виконували роботи з дефектом, що призвело до не спрацювання капсуля основного метального заряду та відсутності стабільної роботи всього порохового заряду. Також до складу боєприпасів входили додаткові метальні заряди, які не відповідають стандартам бойового застосування», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, організатори схеми намагалися здешевити виробництво, щоб отримати більший прибуток із держзамовлення.

До реалізації схеми керівництво заводу залучило посадовців військового представництва, які мають здійснювати контроль за якістю оборонної продукції. Водночас посадовці свідомо допустили браковану партію боєприпасів і внесли неправдиві відомості до звітної документації.

Через дії зловмисників на фронт потрапило 120 тис. непридатних до використання пострілів. Це підтвердила фахова експертиза.

Четверо затриманих отримали підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке призвело до тяжких наслідків).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, восени минулого року ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, вироблених на підприємстві «Укроборонпрому». За цим фактом ДБР відкрило кримінальне провадження, а Міноборони розпочало перевірку.

Відомство призупинило використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи – до завершення встановлення причин нештатного спрацювання.

Раніше міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін заявляв, що нештатні спрацювання мін калібром 120 та 82 мм пов’язані зі зміною властивостей імпортного пороху.

До слова, голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський запевняв, що брак мінометних мін калібру 120 мм не є критичним для Сил оборони. Усю партію бракованих мін, які потрапили в різні підрозділи Збройних сил України, вже повернули на склади виробників.