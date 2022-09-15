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Повітряні сили вчора приземлили три ворожі бомбардувальники

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили вчора приземлили три ворожі бомбардувальники
ЗСУ «звільнили» Росію від трьох бомбардувальників
фото ілюстративне

Бомбардувальники Су-24 збито на півдні країни

Воїни зенітної ракетної Одеської бригади на півдні країни збили три ворожі бомбардувальники Су-24. Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

«14 вересня воїнами зенітної ракетної Одеської бригади на півдні країни збито три літаки бомбардувальники Су-24. Продовжуємо перетворювати ворожі літаки на металобрухт», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували ще близько 200 рашистів. Із 24 лютого по 15 вересня знищено близько 53850 російських окупантів.

До слова, триває 204-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: окупанти ЗСУ війна літак

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