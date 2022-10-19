Українці отримали премію Сахарова-2022
Премія була вручена українському народові в особі президента Володимира Зеленського
Український народ став лауреатом премії імені Андрія Сахарова «за свободу думки», яку вручає щорічно Європейський парламент. Про це повідомила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.
Премію Сахарова вручили українському народові в особі президента Володимира Зеленського. «Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. Нікого не гідніше. Вітаємо мужній народ України», – заявила Мецола.
Премія «За свободу думки» імені Сахарова – це премія з прав людини, заснована в 1988 році Європейським парламентом. Нагорода є головною правозахисною премією ЄС.
Члени Європейського парламенту висувають кандидатів на премію Сахарова у вересні щороку. Кожен кандидат має заручитися підтримкою щонайменше 40 членів парламенту, і кожен окремий депутат може підтримати лише одну кандидатуру.
Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська від імені народу України отримала польську Премію лицаря свободи.
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