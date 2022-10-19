Воєнний стан на окупованих територіях: МЗС різко відповіло Путіну

РФ розпочала новий етап терору на тимчасово анексованих територіях України

Міністерства закордонних справ України назвало указ російського диктатора Володимира Путіна про ведення «воєнного стану» на тимчасово окупованих територіях, черговим прикладом злочинів російського керівництва проти української держави та українців. Про це йдеться у заяві МЗС.

Як наголошується у повідомленні, Російська Федерація розпочала новий етап терору на тимчасово окупованих територіях України.

«Оголошення так званого «воєнного стану» з боку РФ має на меті придушити опір мешканців Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, які виступають проти російської окупації. Навіть масована російська пропаганда не здатна замаскувати провал зусиль Росії з «анексії» українських територій», – зазначили у відомстві.

Міністерство констатувало, що указ Путіна є нікчемним і не несе правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародної спільноти. Натомість такий крок є черговим прикладом злочинів російського керівництва проти Української держави та українців, переконано зовнішньополітичне відомство. «Незважаючи на агонії режиму в Кремлі, Україна продовжуватиме звільняти окуповані території та рятувати своїх людей», – підкреслено у заяві.

МЗС України закликає міжнародних партнерів рішуче засудити намір російських окупаційних адміністрацій, під виглядом так званого «воєнного стану», позбавити мешканців тимчасово окупованих територій України навіть базових прав людини, а також незаконні плани легалізувати мародерство, примусові депортації та так звану «мобілізацію». Міністерство звертається також із закликом якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, аби захистити цивільне населення від варварських російських ракетних атак та атак дронів-камікадзе.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив про рішення ввести воєнний стан на території тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областях. Також секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, навіщо Путіну воєнний стан на загарбаних територіях.