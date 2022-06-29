Разом з окупантами намагався захопити Запоріжжя: суд виніс вирок українцю

Чоловіка засуджено до 15 років в’язниці

Ще одного українця, який воював на боці російських окупантів, засуджено до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури суд визнав винним чоловіка у державній зраді та участі у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях (ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 260 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні.

Прокурори в суді довели, що на початку березня 2022 року громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно вступив до лав незаконного збройного формування, підконтрольного так званій «ДНР», де був призначений на посаду командира відділення.

Надалі він у складі армії РФ здійснював наступ на Україну з метою захоплення територій Запорізької області. Внаслідок бойових зіткнень із підрозділами Збройних Сил України його було взято в полон. У подальшому судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Раніше повідомлялося, що взято під варту жителя Черкас, який надав російським окупантам інформацію про розташування блокпостів та координати мосту через Дніпро.