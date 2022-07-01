Перейшов на сторону «ДНР»: суд виніс вирок українцю

Початок строку відбування покарання засудженому будуть обчислювати з дати його затримання

Чоловіка засуджено до 13 років тюрми

У Рівному учасника так званої «ДНР» засудили до 13 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресцентр Офісу генерального прокурора.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Рівненської обласної прокуратури донеччанина визнано винним в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). За результатами спеціального судового розгляду його засуджено до 13 років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, на основі яких у суді прокурором доведено, що чоловік, маючи проросійські погляди, в кінці 2015 року вступив до так званого загону по проведенню спеціальних рятувальних робіт особливого ризику «Легіон» МНС ДНР».

Виконуючи функції командира загону, підорюваний чинив збройний опір та незаконну протидію виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями ЗСУ, задіяним у проведенні АТО/ООС.

Початок строку відбування покарання засудженому будуть обчислювати з дати його затримання та реального виконання покарання.

Нагадаємо, ще одного українця, який воював на боці російських окупантів, засуджено до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Суд визнав винним чоловіка у державній зраді та участі у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях. На початку березня 2022 року громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно вступив до лав незаконного збройного формування, підконтрольного так званій «ДНР», де був призначений на посаду командира відділення.