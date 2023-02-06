США показали, як відправляють Bradley в Україну (відео)

До України прямують понад 60 БМП Bradley

Американські бойові машини піхоти Bradley вже прямують до України. Відповідне відео опублікувало Транспортне командування американських збройних сил.

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«Транспортне командування США доставляє понад 60 Bradley в Україну в рамках угоди про військову допомогу Сполучених Штатів на суму 2,85 мільярда доларів, оголошеної на початку цього року», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 6 січня, міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні додаткової військової підтримки на $3,075 млрд.

Відомо, що навчання на Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.

Також Пентагон пояснив, яку модифікацію БМП Bradley отримає Україна.

Крім того, вже відомо, коли ЗСУ можуть отримати Bradley.

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