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США показали, як відправляють Bradley в Україну (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США показали, як відправляють Bradley в Україну (відео)
скрін з відео

До України прямують понад 60 БМП Bradley

Американські бойові машини піхоти Bradley вже прямують до України. Відповідне відео опублікувало Транспортне командування американських збройних сил.

«Транспортне командування США доставляє понад 60 Bradley в Україну в рамках угоди про військову допомогу Сполучених Штатів на суму 2,85 мільярда доларів, оголошеної на початку цього року», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 січня, міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні додаткової військової підтримки на $3,075 млрд.

Відомо, що навчання на Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.

Також Пентагон пояснив, яку модифікацію БМП Bradley отримає Україна.

Крім того, вже відомо, коли ЗСУ можуть отримати Bradley.

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Теги: США ЗСУ Україна

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