МАГАТЕ виявило мінування на Запорізькій АЕС: реакція США

Мінування території ЗАЕС створює небезпеку для всього регіону

Російські загарбники мають негайно припинити бойові дії поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), оскільки мінування ядерного об’єкта загрожує безпеці цілого регіону. Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател, передає «Укрінформ».

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«Подібна насильницька й нестабільна діяльність у безпосередній близькості від атомної електростанції, а в цьому випадку – на (території – «Главком») АЕС, є надзвичайно небезпечною», – зауважив посадовець.

Так він прокоментував питання щодо позиції Вашингтона у зв’язку з інформацією Міжнродного агенства з атомної енергії (МАГАТЕ) про виявлення мін на території ЗАЕС.

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Пател підкреслив, що це, безперечно, створює небезпеку в регіоні.

«Через це ми продовжуємо закликати припинити такі дії в безпосередній близькості від АЕС», – сказав він.

Нагадаємо, 23 липня під час інспекції фахівці МАГАТЕ виявили на Запорізькій АЕС протипіхотні міни.

До слова, російські загарбники 24 липня перевели четвертий енергоблок ЗАЕС у стан «гарячого зупину», чим грубо порушили вимоги ліцензії на експлуатацію станції.

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Раніше розвідка попередила про нові провокації росіян на ЗАЕС. Спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано «штурм» атомної станції, в якому начебто мають взяти участь «штурмові групи» і неназвані «добровольчі озброєні підрозділи України. Також зазначається, що тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантами операції «під чужим прапором», яка призведе до масштабної аварії на ЗАЕС.