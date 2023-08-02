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Резніков показав ювілейну модель FPV-дрона, зібраного в Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Резніков показав ювілейну модель FPV-дрона, зібраного в Україні
FPV-дрон збираються в України, але переважно з іноземних комплектуючих
фото: Олексій Резніков / Facebook

За 15 місяців Міноборони вже прийняло на озброєння/до експлуатації понад 30 моделей БПЛА різних типів

Десята модель FPV-дрона офіційно стає в експлуатацію у Збройних силах України. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Тримаю в руках 10-ту модель FPV-дрона, який офіційно стає в експлуатацію у Збройних силах України. Переконливі тактико-технічні характеристики і новий масштаб виробництва. Головне – збережені життя наших воїнів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що необхідні процедури сьогодні завершила відповідна комісія при Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України.

«Це результат спільної праці, за яку хочу подякувати моєму колезі Михайлу Федорову, «Армії дронів», компанії-виробнику та усім залученим до процесу фахівцям. Цей FPV-дрон, як і інші моделі, збираються в України, але переважно з іноземних комплектуючих. Наступний рівень – виробляти основні комплектуючі в Україні та забезпечити диверсифікацію, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин», – додав Резніков.

Крім того, повідомляється, що за 15 місяців Міноборони вже прийняло на озброєння/до експлуатації понад 30 моделей БПЛА різних типів – розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів. Офіційно створено боєприпаси для БПЛА як окрему категорію. Все це тестується на полі бою нашими воїнами, модернізується. Поступово відбудеться уніфікація.

Резніков показав ювілейну модель FPV-дрона, зібраного в Україні фото 1

Нагадаємо, раніше в «Укроборонпромі» визнали, що через відсутність замовлення Міноборони в країні досі не відбувається серійне виробництво БПЛА. Вчора стало відомо, що Міноборони з початку повномасштабної війни не замовила в Укроборонпрому жодного дрона-камікадзе. 

Згодом Міністерство оборони України відреагувало на інформацію про те, що начебто з початку повномасштабної війни відомство не замовило в Укроборонпрому жодного дрона-камікадзе. 

Теги: окупанти війна безпілотник

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