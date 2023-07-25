Росія додатково замінувала підходи до українських портів

Росія спробує покласти на Україну провину за будь-які напади на цивільні судна у Чорному морі

Росія має намір розширити атаки на українські зернові об'єкти

Російські окупанти розмістили додаткові морські міни на підходах до українських портів у Чорному морі. Про це заявила постійний представник Британії в ООН Барбара Вудворд, повідомляє The Guardian.

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За її словами, Британія має інформацію про можливе розширення атак російських окупантів на об'єкти, пов'язані з експортом зерна, включаючи атаки на цивільне судноплавство в Чорному морі.

«Наша інформація також вказує на те, що Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів. Ми згодні з оцінкою США, що це скоординована спроба виправдати та покласти на Україну провину за будь-які напади на цивільні судна у Чорному морі», – наголосила Вудворд.

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Дипломатка зазначила, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак вже розповів про це президентові України Володимиру Зеленському під час сьогоднішньої телефонної розмови.

Раніше тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ заявила, що Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів з тим, щоб підірвати цивільні судна та звинуватити пізніше в цьому Україну.

Нагадаємо, що Британія попередила про нову небезпеку після розриву зернової угоди. Росія може здійснювати атаки на цивільні судна в Чорному морі.