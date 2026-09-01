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Перші лобісти-порушники. НАЗК повідомило про своє рішення

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Перші лобісти-порушники. НАЗК повідомило про своє рішення
У відкритому доступі можна побачити, хто, в чиїх інтересах і щодо яких актів звертався до влади
колаж: glavcom.ua

Антикорупційний орган виявив порушення законодавства у сфері лобіювання

Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до суду 23 протоколи щодо порушень законодавства у сфері лобіювання. Про це повідомив голова НАЗК Віктор Павлущик під час заходу з нагоди першої річниці дії закону «Про лобіювання», повідомляє «Главком».

Йдеться про неподання або несвоєчасне подання звітів про лобістську діяльність. Павлущик повідомив, що вже притягнули до відповідальності перших порушників законодавства у сфері лобіювання. За несвоєчасне подання звіту про лобіювання закон передбачає штраф у розмірі 850 грн.

Водночас за перший рік роботи Реєстру прозорості в ньому зафіксували понад 1,5 тис. взаємодій між суб’єктами лобіювання та публічними особами. У реєстрі можна побачити, хто саме представляв інтереси, щодо якого законопроєкту чи нормативно-правового акта та до якого органу влади звертався.

Кожна така взаємодія, за словами Павлущика, стосується конкретного суб’єкта лобіювання, законопроєкту або іншого нормативно-правового акта та органу влади. «Рік тому ця інформація не існувала ніде в публічному доступі», – зазначив голова НАЗК.

Павлущик також зазначив, що за підсумками першого року роботи планують удосконалювати законодавство та розширювати функціонал Реєстру прозорості.

Нагадуємо, що рік тому, 1 вересня 2025 року, в Україні вступив в дію закон «Про лобіювання». Це перший документ, який унормовує діяльність тих, хто впливає на ухвалення державних рішень. Разом із законом стартував і Реєстр прозорості – онлайн-платформа, де збирається вся інформація про лобістів.

Раніше «Главком» писав, що в Україні завершилася друга кампанія звітування про лобістську діяльність, під час якої суб’єкти лобіювання подавали звіти за перше півріччя 2026 року. За даними НАЗК, станом на кінець звітного періоду в Реєстрі прозорості перебувало 202 суб’єкти. Серед них 98 юридичних осіб (зокрема три іноземні) та 104 фізичні особи. Більшість із них – 174 суб'єкти – продовжують активно здійснювати діяльність, тоді як п'ять осіб її зупинили, а ще 23 припинили повністю.

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Теги: НАЗК корупція в Україні корупція

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