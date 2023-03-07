Перші системи Patriot вже прибули до України

Кількість батарей не повідомляється

До України вже прибули перші американські системи протиракетної оборони Patriot. Про це повідомив польський міністр оборони Маріуш Блащак в інтерв'ю іспанській газеті Razon.

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«Я повинен особливо підкреслити, що завдяки докладеним Польщею зусиллям батареї Patriot або перші танки Leopard, серед іншого, вже прибули до України. Ми не тільки головний пункт передачі допомоги, але й один із найбільших донорів», – сказав він, не розкривши місце і кількість батерей.

Крім того, повідомляється, що від початку війни Польща передала Україні зброї на понад €2,2 млрд.

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«Я хочу підкреслити, що тільки наші спільні дії – дії всього вільного світу – можуть схилити терези цього несправедливого конфлікту на правильний бік. Щодо питання авіації, то рішення щодо цього потрібно приймати на ширшому союзницькому рівні», – наголосив польський міністр.

Нагадаємо, триває 377-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника.