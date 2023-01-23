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Німеччина почала розгортання ЗРК Patriot у Польщі

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Німеччина почала розгортання ЗРК Patriot у Польщі
ЗРК Patriot вирушать до польського містечка Замосць поблизу кордону з Україною
фото з відкритих джерел

«Patriot – це суто оборонна система», нагадали у Бундесвері

Німеччина у понеділок, 23 січня, відправила в Польщу перші два з трьох зенітно-ракетних комплексів Patriot, які будуть розгорнуті поблизу українського кордону як реакція на інцидент із падінням ракети в селі Пшеводув, пише Reuters.

ЗРК Patriot вирушать до польського містечка Замосць поблизу кордону з Україною, де будуть розгорнуті для запобігання ударам маневрених ракет.

«Однією з причин, чому Німеччина тепер буде підтримувати східний фланг НАТО в Польщі за допомогою Patriot, безумовно, є те, що ми побачили, як швидко конфлікт між Росією і Україною може перекинутися на країни-члени НАТО», – сказав журналістам у понеділок полковник Бундесверу Йорг Сіверс, який командуватиме німецьким підрозділом у Польщі.

Він підкреслив оборонний характер ЗРК Patriot і додав, що в Польщі також дислокуються війська Британії та США.

«Patriot – це суто оборонна система, і ми сподіваємося, що зможемо забезпечити там достатній захист, щоб запобігти нападам або інцидентам, подібним до листопадового, в майбутньому», – додав полковник.

Нагадаємо, рішення про надання Польщі трьох систем Patriot разом із військовими, які керують системою, було ухвалене Німеччиною після подій у селі Пшеводув у листопаді 2022 року. Унаслідок ракетного обстрілу України з боку Росії на територію Польщі впали елементи ракети, що призвело до загибелі двох людей.

Нагадаємо, після падіння в Польщі ракети Німеччина запропонувала Варшаві підтримку у забезпеченні безпеки повітряного простору – за допомогою винищувачів Eurofighter та систем ППО Patriot.

Як відомо, 15 листопада в прикордонному селищі у Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

У Польщі був терміново скликаний Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Уряд Польщі вирішив підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосувати статтю 4 Договору про НАТО.

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Теги: Patriot Польща НАТО росія війна

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