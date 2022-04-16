Гуманітарні коридори 16 квітня: які напрямки відкрито?

Розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка, автобуси на можуть проїхати

Віце-прем’єр-міністерка – Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що 16 квітня 2022 року погоджено 9 гуманітарних коридорів.

Із міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя можна виїхати на власному транспорті.

Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.

Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).

Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).

Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).

Рубіжне – Бахмут.

Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.

Нагадаємо, на суботу, 16 квітня, «Укрзалізниця» анонсувала сім додаткових евакуаційних рейсів. Перелік рейсів оприлюднений на сайті компанії.

Перевізник зазначає, що час відправлення і прибуття поїздів може змінюватися, тому радить стежити за актуальною інформацією.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає потяги до Чернігова .

Читайте також: