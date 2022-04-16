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    Події в Україні

    Гуманітарні коридори 16 квітня: які напрямки відкрито?

    16 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів - Гуманітарні коридори 16 квітня: які напрямки відкрито?
    16 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів
    фото з відкритих джерел

    Розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка, автобуси на можуть проїхати

    Віце-прем’єр-міністерка – Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що 16 квітня 2022 року погоджено 9 гуманітарних коридорів.

    Із міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя можна виїхати на власному транспорті.

    Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.

    • Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).
    • Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
    • Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).
    • Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).
    • Рубіжне – Бахмут.

    Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.

    Нагадаємо, на суботу, 16 квітня, «Укрзалізниця» анонсувала сім додаткових евакуаційних рейсів. Перелік рейсів оприлюднений на сайті компанії.

    Перевізник зазначає, що час відправлення і прибуття поїздів може змінюватися, тому радить стежити за актуальною інформацією.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає потяги до Чернігова .

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    Теги: Запоріжжя Маріуполь росія окупанти війна Укрзалізниця Попасна Україна міст окупація Ірина Верещук час Енергодар #stoprussia
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    Гуманітарні коридори 16 квітня: які напрямки відкрито?