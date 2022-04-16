Гуманітарні коридори 16 квітня: які напрямки відкрито?
Розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка, автобуси на можуть проїхати
Віце-прем’єр-міністерка – Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що 16 квітня 2022 року погоджено 9 гуманітарних коридорів.
Із міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя можна виїхати на власному транспорті.
Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.
- Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).
- Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
- Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Первомайська, 42).
- Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).
- Рубіжне – Бахмут.
Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.
Нагадаємо, на суботу, 16 квітня, «Укрзалізниця» анонсувала сім додаткових евакуаційних рейсів. Перелік рейсів оприлюднений на сайті компанії.
Перевізник зазначає, що час відправлення і прибуття поїздів може змінюватися, тому радить стежити за актуальною інформацією.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає потяги до Чернігова .