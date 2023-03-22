Відомий український боксер Максим Галінічев загинув у війні проти Росії

Максим Галінічев відмовився від участі в чемпіонаті Європи і пішов добровольцем у десантно-штурмові війська ЗСУ

Боксер Максим Галінічев загинув, захищаючи Україну від російської військової агресії. Він пішов із життя 10 березня на Луганщині. Максиму було 22 роки. Про це повідомило спортивне видання «Трибуна».

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У травні 2022 року Галінічев відмовився від участі в чемпіонаті Європи і пішов добровольцем до десантно-штурмових військ ЗСУ. Незважаючи на два поранення, він продовжував воювати.

Спортсмен Максим Галінічев вигравав золото чемпіонату Європи серед молоді 2017 року, був срібним призером юнацьких Олімпійських ігор 2018 року та срібним призером чемпіонату Європи U-22 2021 року.

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Максим Галінічев був cpiбним пpизepoм пepшocтi Євpoпи дo 22 poкiв

Максим Галінічев

Нагадаємо, що на Донбасі у боях з російськими окупантами загинув оператор монтажу Віктор Онисько, який працював над популярними українськими стрічками «Сторожова застава», «Черкаси», «Захар Беркут», «Віддана».

Також у у боях проти російських окупантів загинула дочка відомого академіка, військовослужбовиця підрозділу «Хартія» медикиня Владислава Черних з позивним «Аїда».

Раніше повідомлялося, що на Донецькому напрямку загинув «кіборг» В’ячеслав Зайцев.