Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відомий український боксер Максим Галінічев загинув у війні проти Росії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Відомий український боксер Максим Галінічев загинув у війні проти Росії
Боксерові Максиму Галінічеву було 22 роки
фото з відкритих джерел

Максим Галінічев відмовився від участі в чемпіонаті Європи і пішов добровольцем у десантно-штурмові війська ЗСУ

Боксер Максим Галінічев загинув, захищаючи Україну від російської військової агресії. Він пішов із життя 10 березня на Луганщині. Максиму було 22 роки. Про це повідомило спортивне видання «Трибуна». 

У травні 2022 року Галінічев відмовився від участі в чемпіонаті Європи і пішов добровольцем до десантно-штурмових військ ЗСУ. Незважаючи на два поранення, він продовжував воювати.

Спортсмен Максим Галінічев вигравав золото чемпіонату Європи серед молоді 2017 року, був срібним призером юнацьких Олімпійських ігор 2018 року та срібним призером чемпіонату Європи U-22 2021 року.

Максим Галінічев був cpiбним пpизepoм пepшocтi Євpoпи дo 22 poкiв
Максим Галінічев був cpiбним пpизepoм пepшocтi Євpoпи дo 22 poкiв
Максим Галінічев
Максим Галінічев

Нагадаємо, що на Донбасі у боях з російськими окупантами загинув оператор монтажу Віктор Онисько, який працював над популярними українськими стрічками «Сторожова застава», «Черкаси», «Захар Беркут», «Віддана».

Також у у боях проти російських окупантів загинула дочка відомого академіка, військовослужбовиця підрозділу «Хартія» медикиня Владислава Черних з позивним «Аїда».

Раніше повідомлялося, що на Донецькому напрямку загинув «кіборг» В’ячеслав Зайцев

Читайте також: Вони робили нас щасливими. Найкращі спортсмени України 2022 року
Теги: ЗСУ бокс смерть втрати поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські медики провели декілька вдалих операцій із відновлення відірваних кінцівок
Українські медики провели декілька вдалих операцій із відновлення відірваних кінцівок
9 березня, 12:12
За минулу добу противник здійснив 73 обстріли Херсонщини
Зруйновані оселі на Запоріжжі та сім поранених на Харківщині: ситуація в регіонах 24 лютого
24 лютого, 10:55
Столтенберг зазначив, Росія кидає війська проти українських ліній оборони
Столтенберг розповів про масштаб нового наступу росіян
1 березня, 13:23
Ракетний удар по Запоріжжю, на Херсонщині поранений малюк: ситуація в регіонах 2 березня
Ракетний удар по Запоріжжю, на Херсонщині поранений малюк: ситуація в регіонах 2 березня
2 березня, 11:26
Через втрати в Україні Росія збільшила залежність від ядерної зброї – розвідка США
Через втрати в Україні Росія збільшила залежність від ядерної зброї – розвідка США
8 березня, 23:47
Противник намагається прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках
Противник намагається прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках
13 березня, 18:26
Залужний розповів про надважливе стратегічне значення Бахмута
Залужний розповів про надважливе стратегічне значення Бахмута
14 березня, 16:59
фото ілюстративне
Винищувачі МіГ-29: Україна попросила Болгарію передати свої літаки
18 березня, 23:20
Гіркін прокоментував новини роспропаганди про «шалені штурми» найманців Пригожина
Терорист Гіркін потролив штурми «вагнерівців» у Бахмуті
19 березня, 12:16

Події в Україні

Росіяни обстрілюють Хортицю, б'ють по житлових будинках Запоріжжя
Росіяни обстрілюють Хортицю, б'ють по житлових будинках Запоріжжя
Сили оборони півдня обіцяють нову «бавовну» в Криму
Сили оборони півдня обіцяють нову «бавовну» в Криму
Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жертви російської атаки по Київщині (відео)
Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жертви російської атаки по Київщині (відео)
У Запоріжжі та Херсоні під час тривоги пролунали вибухи
У Запоріжжі та Херсоні під час тривоги пролунали вибухи
Екскомандир львівського «Беркута» отримав підозру за організацію умисних вбивств на Майдані
Екскомандир львівського «Беркута» отримав підозру за організацію умисних вбивств на Майдані
Відомий український боксер Максим Галінічев загинув у війні проти Росії
Відомий український боксер Максим Галінічев загинув у війні проти Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Росію сколихнув сильний землетрус
84K
Що Московська церква залишає після себе. Фотоекскурсія Лаврою
30K
Скандал навколо нового глави Міносвіти: Лісовий готовий відмовитися від наукового ступеня
12K
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
11K
Історичне рішення. Облрада визначила нову дату заснування Київщини
9430
Не витримав брехні: гість шоу пропагандиста Соловйова втратив свідомість (відео)

Новини

Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
Вчора, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Вчора, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту