Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Затримання топпосадовця Повітряних сил: командування зробило заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Затримання топпосадовця Повітряних сил: командування зробило заяву
Внутрішня безпека СБУ викрила на оборудках з оборонними коштами високопосадовця Повітряних Сил ЗСУ та очільника управління Служби безпеки у Житомирській області
фото: СБУ

«Для з'ясування причин, які призвели до потенційного правопорушення, в Повітряних силах призначено службове розслідування»

Повітряні сили ЗСУ прокоментували затримання посадової особи командування Повітряних сил. Про це повідомляє «Главком» з  посиланням на пресслужбу ПС ЗСУ.

«Повітряні сили Збройних сил України категорично засуджують прояви корупційних правопорушень. Командування Повітряних сил висловлює повну готовність до співпраці зі слідчими органами, надаючи всю необхідну інформацію та документацію, для встановлення усіх обставин справи», – йдеться у повідомленні.

Поітряні сили ЗСУ наголошують: всі посадові особи, причетні до можливих протиправних дій, мають понести відповідальність згідно з чинним законодавством України у разі довення їх провини.

«Вищим принципом для нас є збереження довіри суспільства до Збройних сил та готовність до невідкладного реагування на будь-які факти, що можуть завдати шкоди обороноздатності України або гідності військовослужбовців. Командування Повітряних сил вживає заходів щодо посилення контролю за прозорістю використання ресурсів, оптимізації процедур забезпечення. Для з'ясування причин, які призвели до потенційного правопорушення, в Повітряних силах призначено службове розслідування», – додається в заяві.

Як повідомлялося, Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на стратегічно важливий об’єкт – будівництво захисних конструкцій для бойової авіації. Учасниками оборудки виявилися високопосадовці, які намагалися підкупити перевіряльників, щоб приховати неякісне будівництво на суму 1,4 млрд грн.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні Повітряні сили ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі невідомо, у якому саме регіоні були зафільмовані ці кадри
Повітряні сили показали унікальні кадри збиття «шахеда» пілотом F-16
9 лютого, 00:30
Зазначається, що мінімальний приріст став можливим завдяки згуртованості суспільства, зокрема під час протестів проти фактичної ліквідації НАБУ та САП
Індекс сприйняття корупції: як змінилися позиції України у 2025 році
10 лютого, 09:09
Система УЛЗ побудована на базі SAP
Сили безпілотних систем перейшли на цифровий облік майна – Міноборони
14 лютого, 11:18
Рік тому Ігор Зотько був викритий ДБР
АРМА дозволила колаборанту списати з банківського рахунку 122 млн грн (документи)
20 лютого, 14:37
Зеленський заявив про посилення протидронової ППО
Розвиток малої протидронової ППО: погоджено структуру нового командування
30 сiчня, 18:49
Сергій Дейнеко підозрюється в одержанні хабарів
За ексголову Держприкордонслужби внесено заставу
4 лютого, 12:00
Юлія Тимошенко планувала відвідати міжнародний захід
Антикорупційний суд не випустив Тимошенко з України
5 лютого, 17:40
7 лютого зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих БпЛА на трьох локаціях
Ворог запустив понад 400 дронів і ракет по Україні: наслідки атаки
7 лютого, 10:59
Микола Шамбір обіймає посаду радника міністра соціальної політики України
Ексзаступник міністра Шамбір постане перед судом за провал системи E-social
17 лютого, 11:28

Кримінал

Затримання топпосадовця Повітряних сил: командування зробило заяву
Затримання топпосадовця Повітряних сил: командування зробило заяву
«Заманила» поліцейських на місце теракту у Львові. 18-річна харків'янка отримала підозру
«Заманила» поліцейських на місце теракту у Львові. 18-річна харків'янка отримала підозру
Справа Князєва. Антикорупційний суд дослідив нові записи
Справа Князєва. Антикорупційний суд дослідив нові записи
Колишній високопосадовець БЕБ знайшов у сейфі покійного батька майже 30 млн грн
Колишній високопосадовець БЕБ знайшов у сейфі покійного батька майже 30 млн грн
Смертельна ДТП на Львівщині: названо імʼя прокурора, який збив двох дітей
Смертельна ДТП на Львівщині: названо імʼя прокурора, який збив двох дітей
У Луцьку чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК
У Луцьку чоловік відкрив вогонь по військовослужбовцях ТЦК

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua