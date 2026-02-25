Затримання топпосадовця Повітряних сил: командування зробило заяву

Внутрішня безпека СБУ викрила на оборудках з оборонними коштами високопосадовця Повітряних Сил ЗСУ та очільника управління Служби безпеки у Житомирській області

«Для з'ясування причин, які призвели до потенційного правопорушення, в Повітряних силах призначено службове розслідування»

Повітряні сили ЗСУ прокоментували затримання посадової особи командування Повітряних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ПС ЗСУ.

«Повітряні сили Збройних сил України категорично засуджують прояви корупційних правопорушень. Командування Повітряних сил висловлює повну готовність до співпраці зі слідчими органами, надаючи всю необхідну інформацію та документацію, для встановлення усіх обставин справи», – йдеться у повідомленні.

Поітряні сили ЗСУ наголошують: всі посадові особи, причетні до можливих протиправних дій, мають понести відповідальність згідно з чинним законодавством України у разі довення їх провини.

«Вищим принципом для нас є збереження довіри суспільства до Збройних сил та готовність до невідкладного реагування на будь-які факти, що можуть завдати шкоди обороноздатності України або гідності військовослужбовців. Командування Повітряних сил вживає заходів щодо посилення контролю за прозорістю використання ресурсів, оптимізації процедур забезпечення. Для з'ясування причин, які призвели до потенційного правопорушення, в Повітряних силах призначено службове розслідування», – додається в заяві.

Як повідомлялося, Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на стратегічно важливий об’єкт – будівництво захисних конструкцій для бойової авіації. Учасниками оборудки виявилися високопосадовці, які намагалися підкупити перевіряльників, щоб приховати неякісне будівництво на суму 1,4 млрд грн.