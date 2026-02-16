Головна Країна Події в Україні
Повітряні сили сформували ескадрилью F-16 з іноземними пілотами – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ескадрилья F-16 залучається до бойових чергувань майже щодня
фото: Повітряні сили

За даними журналістів, основним завданням підрозділу є посилення протиповітряної оборони Києва та області

У складі Повітряних сил створено окрему міжнародну ескадрилью винищувачів F-16, до якої увійшли українські та іноземні пілоти. Йдеться про ветеранів зі США та Нідерландів, які мають значний бойовий досвід. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Intelligence Online.

Зазначається, що підрозділ був створений в умовах максимальної секретності, а його основним завданням визначено посилення протиповітряної оборони Києва та області. Ескадрилья залучається до бойових чергувань і майже щодня виконує завдання з перехоплення російських крилатих ракет, зокрема «Калібрів» та Х-101, а також ударних безпілотників, що атакують енергетичну інфраструктуру та міста. Винищувачі діють у форматі патрулювання, часто в нічний час, що дозволяє оперативно реагувати на повітряні загрози.

«Внесок західних ветеранів вважається найбільш важливим у сфері високотехнологічних компонентів...За даними кількох джерел, близьких до Генерального штабу, українські екіпажі вже мали уявлення про ці складові, але лише частково, через відсутність багаторічної підготовки на подібних західних системах», – пишуть журналісти.

Згідно з даними ЗМІ, іноземні льотчики працюють за шестимісячними контрактами, які можуть продовжуватися «залежно від оперативних потреб». Формально вони не інтегровані у публічну структуру командування, але беруть безпосередню участь у виконанні бойових завдань. Більшість із них мають значний досвід участі в операціях за кордоном, зокрема на Близькому Сході та в Афганістані.

До слова, українська авіація на практиці випередила США у застосуванні концепції Agile Combat Employment (ACE). Українські пілоти F-16 успішно відбивають атаки дронів і крилатих ракет, одночасно розробляючи власні тактики і процедури для дій у складних умовах.

Повідомляється, що Повітряні сили ЗСУ активно використовують багатоцільові винищувачі F-16 для протидії ворожим повітряним загрозам. Українські льотчики вже провели сотні повітряних боїв, ефективно відбиваючи атаки російських ракет та БпЛА. Навіть за наявності не найсучасніших модифікацій F-16 українські екіпажі та наземні підрозділи змогли розробити інноваційні тактики, які значно підвищують бойову ефективність літаків.

Теги: Повітряні сили ЗСУ F-16 Київ

