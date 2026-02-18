Нічна атака РФ. Повітряні сили повідомили подробиці

Цієї ночі сили ППО знищили 100 ворожих БпЛА

У ніч на 18 лютого росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», а також 126 ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Авіаційні втрати ворога станом на 18 лютого 2026 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 100 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, ворог атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та РСЗВ «Град».