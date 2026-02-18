Нічна атака РФ. Повітряні сили повідомили подробиці
Цієї ночі сили ППО знищили 100 ворожих БпЛА
У ніч на 18 лютого росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», а також 126 ударними БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 100 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Нагадаємо, ворог атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та РСЗВ «Град».
