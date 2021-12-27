У центрі Кропивницького з пневматичної зброї розстріляли чоловіка

Підозрюваного у вбивстві того ж дня затримали у Києві, йому загрожує до 15 років ув'язнення

У місті Кропивницький 24-річний чоловік розстріляв із пневматичної зброї 31-річного місцевого жителя. Про це повідомляє Нацполіція.

Наголошується, що в понеділок, 27 грудня, о 6:00 у Кропивницькому посеред вулиці між двома місцевими жителями та невідомим стався конфлікт. Чоловік із пневматичної зброї вистрілив у 31-річного чоловіка. Від одержаних травм він помер на місці.

Після цього нападник втік. Було запроваджено оперативний план Сирена.

Вже за кілька годин було встановлено особу зловмисника та його можливий напрямок руху. Незабаром його затримали у Києві. Це – 24-річний мешканець Кіровоградської області.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про умисне вбивство (ч.1 ст.115 КК України). Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у столичному районі Позняки між двома чоловіками сталася бійка, в результаті якої один із них завдав іншому смертельного ножового поранення.

Як повідомлялося, столичні поліцейські затримали чоловіка, який під час сімейного конфлікту декілька разів ударив ножем 72-річного батька. Потерпілого лікарі у важкому стані госпіталізували до медичного закладу, наразі він перебуває у реанімації.