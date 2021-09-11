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    Харків’янина покарали громадськими роботами за крадіжку електросамоката

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    У суді чоловік визнав вину і щиро розкаявся. - Харків’янина покарали громадськими роботами за крадіжку електросамоката
    У суді чоловік визнав вину і щиро розкаявся.
    Фото: Главком

    Обвинувачений орендував електросамокат вартістю 6,7 тис. грн і не повернув

    Дзержинський районний суд Харкова визнав винним місцевого мешканця у шахрайстві і призначив покарання у вигляді 220 годин громадських робіт, які має визначити орган місцевого самоврядування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 7 вересня.

    19 серпня обвинувачений гуляв у Центральному парку культури та відпочинку імені М. Горького у Харкові. Там він підійшов до прокату електросамокатів і взяв одного із них в оренду покататися. Однак не повернув, чим спричинив матеріальну шкоду потерпілій на суму 6,7 тис. грн.

    У суді чоловік визнав вину і щиро розкаявся. На думку Феміди, покарання у вигляді громадських робіт є необхідне й достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових кримінальних правопорушень.

    Як повідомляв «Главком», у Запоріжжі водійку електросамоката оштрафували на 127 тис. грн за наїзд на пішохода на тротуарі. Суд визнав електросамокат транспортним засобом, який призначено для перевезення людей і (або) багажу, із встановленим на ньому спеціальним обладнанням чи механізмами. Водночас, Правила дорожнього руху забороняють їздити транспортним засобам по тротуарах і пішохідних доріжках.

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    Теги: Харків шахрайство електротранспорт
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    Харків’янина покарали громадськими роботами за крадіжку електросамоката