Під Маріуполем окупанти масово міняють автономери на українські
Під Маріуполем рашисти масово змінюють свої автомобільні номери на українські
Російські окупанти під Маріуполем масово змінюють свої автомобільні номери на українські, повідомляє радник мера Петро Андрющенко в Telegram.
«Маріупольський спротив пише, що окупанти масово міняють номери на українські і змивають свастики зі своїх невійськових автомобілів. Принаймні ті, що проживають за містом. Русня боїться. І це правильно. Є чого. Відплата вже поруч», - зазначив він.
Він уточнив, що ті, хто дислокується від Ялти до Бабах-Тарами прибрали Z-символіку зі своїх автомобілів і встановили українські номери регіонів АН і АР.
Раніше повідомлялося, що окупанти в маріупольському драмтеатрі бетоном заливають тіла загиблих, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки.
Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
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