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Під Маріуполем окупанти масово міняють автономери на українські

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Під Маріуполем окупанти масово міняють автономери на українські
У Маріуполі окупанти зінюють автомобільні номери
Фото з відкритих джерел

Під Маріуполем рашисти масово змінюють свої автомобільні номери на українські

Російські окупанти під Маріуполем масово змінюють свої автомобільні номери на українські, повідомляє радник мера Петро Андрющенко в Telegram.

«Маріупольський спротив пише, що окупанти масово міняють номери на українські і змивають свастики зі своїх невійськових автомобілів. Принаймні ті, що проживають за містом. Русня боїться. І це правильно. Є чого. Відплата вже поруч», - зазначив він.

Він уточнив, що ті, хто дислокується від Ялти до Бабах-Тарами прибрали Z-символіку зі своїх автомобілів і встановили українські номери регіонів АН і АР.

Раніше повідомлялося, що окупанти в маріупольському драмтеатрі бетоном заливають тіла загиблих, а трупний запах намагаються усунути за допомогою хлорки.

Нагадаємо, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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Теги: Маріуполь

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