Трамп гадки не має, що насправді хоче Путін – The Telegraph

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Аналітики видання твердять, що Путін не готовий змиритися з існуванням вільної України
фото з відкритих джерел

Оглядачі вважають, що головна мета Путіна – політичний контроль над Україною та недопущення її інтеграції до західних альянсів 

Президент США Дональд Трамп досі перебуває в полоні ілюзій щодо справжніх намірів Кремля. Британське видання The Telegraph опублікувало аналіз, у якому стверджує, що американський президент помиляється у сприйнятті цілей Путіна, інформує «Главком».

За даними видання, стратегія Трампа базується на припущенні, що Путіна можна задовольнити територіальними поступками з боку України та обіцянкою нейтралітету Києва. Проте аналітики видання наголошують: апетити російського диктатора сягають далеко за межі Донбасу чи Криму.

«Президент США вважає, що Кремль прагне більшої території, але насправді він прагне права вето щодо майбутнього України», – пишуть оглядачі видання.

Аналітики зазначають, що Кремлю потрібна не частина України, а повне руйнування української державності та перетворення країни на маріонеткову територію за зразком Білорусі.

«Москва прагне не «шматка Донбасу», а механізмів впливу на внутрішню політику України - від мовної сфери до виборів і церковних питань», – йдеться у статті.

Видання зазначає, що Трамп схильний до «персональної дипломатії» та вірить у силу своїх переговорних навичок. Проте Путін сприймає готовність до компромісів як слабкість.

«Ключова причина безрезультатних переговорів полягає в тому, що Путін не готовий змиритися з існуванням вільної, прозахідної України – і саме це залишається головною перешкодою для миру», – пишуть автори статті.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у своєму зверненні до Конгресу лише між іншим згадав про війну Росії проти України. Заявив, що «дуже наполегливо працює», аби її припинити.

Трамп також повторив тезу, що війни не сталося б, якби він був президентом, і знову заявив про намір завершувати конфлікти. Також він подякував своїм посланцям, які займаються переговорним процесом.

Теги: Дональд Трамп путін війна Україна

