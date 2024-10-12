У одній із областей України запроваджено карантин через африканську чуму свиней

У приватному господарстві у селі Миловидівка Кременчуцького району загинули десять свиней

У селі Миловидівка та трьох прилеглих селах Полтавської області введено карантин

У Полтавській області виявили африканську чуму свиней. У чотирьох селах ввели карантин. Про це повідомляє управління ДСНС у Полтавській області.

У приватному господарстві у селі Миловидівка Кременчуцького району загинули десять свиней. Власники тварин 10 жовтня повідомили про це у Державну службу ветеринарної медицини. Фахівці встановили, що у тварин був вірус африканської чуми свиней.

Наступного дня, 11 жовтня, у селі Миловидівка та трьох прилеглих селах Гориславка, Коржівка та Олефірівка ввели карантин.

Також ще у восьми населених пунктах визначили зони захисту та спостереження. Йдеться про села Мирна, Вальна, Панівка, Рокито-Донівка, Майбородівка, Пащенівка, Ялинці та Погребівська.

Африканська чума свиней – висококонтагіозна вірусна хвороба свиней, яка проявляється гарячкою, синюшністю (ціанозом) шкіри та поширеними крововиливами (геморрагіями) внутрішніх органів. Недуга належить до списку A згідно з Міжнародною класифікацією заразних хвороб тварин. Для людини африканська чума свиней – безпечна. У природних умовах на африканську чуму свиней можуть занедужати як свійські, так і дикі свині будь-якого віку. Джерелом збудника інфекції є хворі тварини та вірусоносії. Здорові свині заражаються при спільному утриманні їх з інфікованими вірусоносіями. Збудник передається через корм, пасовища, транспортні засоби забруднені випорожненнями хворих тварин. Використання для корму не знезаражених харчових відходів також сприяє поширенню хвороби. Механічними переносниками вірусу можуть бути птахи, люди, домашні та дикі тварини (зокрема, гризуни), нашкірні паразити (деякі види кліщів, зоофільні мухи, воші), які контактували з хворими свинями та трупами тварин.

Нагадаємо, у Коростенському районі Житомирської області підтверджено випадок африканської чуми свиней (АЧС) серед диких тварин. Фахівці Держпродспоживслужби виявили чотири трупи диких свиней, які були утилізовані, а місце виявлення та спалювання пройшло дезінфекцію.

Як повідомлялося, у селі Велика Кісниця Могилів-Подільського району, що на Вінниччині, було виявлено африканську чуму свиней.

До слова, у Чернівцях на березі річки знайдено туші свиней, інфікованих африканською чумою