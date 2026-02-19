Головна Світ Політика
США запропонували обмежити участь України у саміті НАТО в Анкарі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
США запропонували обмежити участь України у саміті НАТО в Анкарі
США ініціювали зміну формату саміту НАТО і обмежили партнерів
фото: Reuters

Вашингтон наполягає, щоб Київ і партнери з Індо-Тихоокеанського регіону не долучалися до офіційних засідань Альянсу

Сполучені Штати тиснуть на союзників по НАТО із вимогою не запрошувати Україну та низку партнерів на формальні зустрічі липневого саміту Альянсу в Анкарі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За даними співрозмовників журналістів, адміністрація США прагне переглянути формат взаємодії з партнерами і зосередити діяльність НАТО виключно на євроатлантичній обороні. Видання зазначає, що таким чином Білий дім намагається відійти від підходів попередніх років, коли Альянс розширював свою роль у врегулюванні криз та розвитку глобальних партнерств.

Як повідомляють дипломати, Вашингтон наполягає, щоб на офіційні засідання саміту в Анкарі не запрошували Україну та чотирьох індо-тихоокеанських партнерів НАТО: Австралію, Нову Зеландію, Японію і Південну Корею. Водночас джерела допускають, що ці країни можуть отримати запрошення на супутні заходи поза основною програмою саміту.

Частково таку позицію пояснюють прагненням скоротити кількість зустрічей у межах саміту. Один із посадовців НАТО зазначив, що Альянс «згодом поінформує щодо участі партнерів у саміті». Остаточні параметри формату поки що не оголошені.

Крім того, співробітники НАТО запропонували цього року відмовитися від проведення публічного форуму – традиційного супровідного заходу, який зазвичай об’єднує політиків, військових експертів і представників урядів. Натомість планується проведення галузевого заходу – Форуму оборонної промисловості НАТО. «Цього року НАТО вирішив не організовувати публічний форум, але проведе Форум оборонної промисловості НАТО на полях саміту в Анкарі», – цитує Politico своє джерело.

Цивільні службовці Альянсу пояснили столицям держав-членів, що відмова від форуму пов’язана зі скороченням витрат через обмежені ресурси. Водночас два дипломати припустили, що на рішення могла вплинути й ширша кампанія Вашингтона зі зменшення фінансування міжнародних організацій.

Інший співрозмовник журналістів наголосив, що такі кроки можуть мати негативні наслідки для публічної підтримки НАТО. «НАТО має комунікувати, що відбувається – і що він збирається робити», – заявив дипломат, додавши, що в умовах дискусій про збільшення оборонних витрат скорочення відкритих форматів виглядає «дуже шкідливо».

Нагадаємо, що генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер вважає, що припинення війни між Росією та Україною у 2026 році є малоймовірним, оскільки Москва, за його словами, не зацікавлена в її завершенні.

Теги: НАТО США Україна саміт

