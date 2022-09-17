Підпал автомобіля пропагадиста Кисельова потрапив на відео

Невідомий підпалив позашляховик Land Rover та гольф-кар, після чого втік

В окупованому Криму невідомий підпалив автомобілі біля будинку російського пропагандиста Дмитра Кисельова. Момент підпалу потрапив на відео. Про це повідомляє Telegram-канал «Обережно, новини».

Раніше Главком повідомляв, що в окупованому Криму невідомий підпалив автівки пропагандиста Кисельова.

ЗМІ пишуть, що від вогню постраждали «Ленд Ровер Фрілендер» та гольф-кар.

На кадрах видно, що до автомобілів підходить людина у толстовці з капюшоном, його обличчя приховано медичною маскою, а на ноги одягнені бахіли. Невідомий підпалив позашляховик Land Rover та гольф-кар, після чого втік.

За даними каналу, підпал було здійснено близько 02:00 на вулиці Айвазовського в Коктебелі. Поліція вважає, що метою палія були саме автомобілі путінського пропагандиста Кисельова.

Нагадаємо, російського пропагандиста, генерального директора російського державного інформагентства «Росія сьогодні» Дмитра Кисельова з 17 лютого включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

До слова, у Мелітополі партизани підірвали штаб «Єдиної Росії». Також у тимчасово окупованому Мелітополі колаборанти вирізають дерева і кущі біля своїх будинків через страх перед партизанами.