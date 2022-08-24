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Згнила зсередини: Кислиця охарактеризував РФ на Радбезі ООН

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Згнила зсередини: Кислиця охарактеризував РФ на Радбезі ООН
Постійний представник України в ООН охарактеризував заяви РФ цитатою письменника-фантаста
фото з відкритих джерел

Кислиця: «Фінал російської заяви – натуральна фантастика» 

Російський дипломат в ООН Василь Небензя 23 серпня, виступаючи на скликаному через ситуацію на ЗАЕС засіданні Радбезу ООН, вкотре намалював альтернативну реальність, в якій РФ, яка окупує українські території, вбиває українців і шантажує світ ризиком ядерної аварії, – «захисниця», а Україна і Захід, що її підтримує, – «зло».

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця відреагував на це і охарактеризував заяви Росії цитатою письменника-фантаста Айзека Азімова.

«Фінал російської заяви – натуральна фантастика. Айзек Азімов писав: «Стовбур дерева, що згнив, до того, як його зламає ураган, виглядає сильним». Росія згнила зсередини», – заявив Кислиця.

Дипломат нагадав, що Росії ЗАЕС потрібна:

  • як засіб ведення війни;
  • для пропаганди, адже її деокупація буде провалом путінської кампанії на півдні України;
  • як засіб для покриття потреби окупованих територій в електроенергії.

Як повідомлялось, 23 серпня Рада Безпеки ООН провела засідання, присвячене ситуації, яка склалася навколо захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС в Енергодарі Запорізької області.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Росія вже почала реалізовувати план щодо перепідключення ЗАЕС до російської енергосистеми (серез Крим) та відключення її від української.

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу

Енергоатом попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. 

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Теги: росія ООН Сергій Кислиця

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