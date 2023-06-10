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Ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС: ситуація станом на ранок 10 червня

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС: ситуація станом на ранок 10 червня
Триває ліквідація наслідків підриву ГЕС
фото: ДСНС

Оперативна інформація щодо ліквідації наслідків теракту

Станом на ранок 10 червня на Херсонщині підтоплено 35 населених пункти та 3763 будинки на правому березі Дніпра. Про це повідомляє штаб з ліквідації наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС.

Наразі з підтоплених територій евакуйовано 2,588 тис. осіб. Врятовано 615 осіб, з них 30 дітей. Надано психологічну допомогу 298 особам. Розгорнуто роботу дев’яти евакуаційних пунктів.

Із початку робіт до Служби порятунку надійшло 972 звернення від громадян.

До ліквідації наслідків залучена близько 1431 особа та понад 345 одиниць техніки.

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Як повідомлялося, станом на ранок 9 червня було затоплено 3624 домівки у 32 населених пунктах. На ранок евакуювали 2352 людини

Нагадаємо, 9 червня російська армія знову обстріляла Херсон під час евакуації, поранень зазнали троє людей, серед них неповнолітня дівчина. Це був другий обстріл за день.

Також 8 червня окупанти обстріляли Херсон, де тривала евакуація. 

Російські окупанти дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів захопленої частини Херсонщини лише людям з російськими паспортами. Також окупанти силоміць виганяють людей із власних вцілілих помешкань із метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ.

6 червня Каховську ГЕС підірвали окупанти. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

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