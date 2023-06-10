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Обстріл Одеської області: майже 80 людей залишилися без даху над головою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Обстріл Одеської області: майже 80 людей залишилися без даху над головою
Комунальники ліквідовують наслідки ракетної атаки на Одещину
фото: комунальна установа «Муніципальна варта» Білгород-Дністровської міської ради/Telegram

Внаслідок російської атаки було пошкоджено понад 30 житлових будинків

У ніч проти 10 червня росіяни здійснили чергову атаку на Україну. Від обстрілів постраждала Сергіївська громада в Одеській області. Про це повідомляє комунальна установа «Муніципальна варта» Білгород-Дністровської міської ради.

«За дорученням міського голови Віталія Граждана із самого ранку Муніципальна варта прибула до місця трагедії для допомоги сусідній громаді у ліквідації наслідків», – повідомили в службі.

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Кадри жахливі, повідомляють комунальники. Внаслідок російської атаки було пошкоджено понад 30 житлових будинків, без даху над головою залишилося 78 осіб.

Нагадаємо, у ніч на 10 червня російські терористи випустили по Україні з північного та південного напрямків вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131 – з району східного узбережжя Азовського моря.

Як відомо, у ніч на 10 червня російські терористи обстріляли Одесу.

Під час нічної атаки на Одещину силами протиповітряної оборони всі Shahed-131/136 знищено.

Уламки збитого «Шахеда» потрапили у багатоквартирний будинок та пошкодили кілька будівель поблизу. Загинуло три людини, 26 отримали поранення та травми різного ступеня. Серед них двоє дітей та вагітна жінка.

За даними речника Одеської ОВА Сергія Братчука, у небі над Одесою Сили оборони знищили вісім дронів-камікадзе та дві ворожі ракети.

На Одещині одна ворожа ракета влучила в узбережжя. Від уламків та вибухової хвилі постраждали десять людей.

Крім того, Росія вдарила по військовому аеродрому «Миргород» на Полтавщині.

Теги: громада Білгород росіяни

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