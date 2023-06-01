Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Харків, є влучання у промисловий об'єкт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія атакувала Харків, є влучання у промисловий об'єкт
фото ілюстративне

Унаслідок ударів РФ постраждала жінка

Сьогодні, 1 червня, близько 14:00 Росіяни накрили вогнем Харків, у місті було оголошено повітряну тривогу. Про вибухи повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він закликав жителів обласного центру та самого міста перебувати в укриттях до відбою тривоги. «До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів», – написав він.

Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що під час сьогоднішнього обстрілу Харкова удари прийшлися по промисловому об’єкту.

«Обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З-під завалів врятували жінку – попередньо не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть», – зазначив він.

За попередньою інформацію, внаслідок ударів РФ по промисловому об’єкту в Індустріальному районі міста Харків постраждала жінка 63 років.

«Медики провели огляд, госпіталізації постраждала не потребує. Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по Індустріальному району Харкова», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, триває 463-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну, застосовує тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

Теги: Харків росія окупанти населення Олег Синєгубов Ігор Терехов росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше самопроголошений президент Білорусі казав, що не заперечує запровадження єдиної з Росією валюти
Лукашенко відмовився запроваджувати єдину валюту з Росією
29 травня, 15:41
Гарібашвілі: «Ми завдамо шкоди своєму народу, якщо введемо санкції проти Росії»
Прем’єр-міністр Грузії пояснив, чому не вводитиме санкції проти РФ
24 травня, 15:13
Будівля церкви «Благодать» після захоплення окупантами
Замість хреста – Гіві і Моторола: у Мелітополі рашисти спаплюжили церкву
20 травня, 09:56
Захисники завдали потужних ударів по ворогу
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Окупований Луганськ розташований щонайменше за 85 км від лінії фронту
«Бавовна» в Луганську. Завдано удару по заводу, де окупанти зберігали озброєння (відео)
12 травня, 19:40
Росіяни принесли до Маріуполя смерть, біль та горе
У Маріуполі значно зростає кількість могил: з’явилися фото
12 травня, 18:03
Росіяни накривають вогнем Херсон, влада звернулась до мешканців
Росіяни накривають вогнем Херсон, влада звернулась до мешканців
10 травня, 13:11
в РФ видали, що за ніч над Чорним морем збили 22 безпілотники
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
7 травня, 15:57
1 травня у Брянській області перевернулися 7-8 вагонів
Британська розвідка оцінила наслідки «рейкової війни»
5 травня, 10:04

Події в Україні

Ворожі атаки за травень: скільки ракет та дронів випустила Росія
Ворожі атаки за травень: скільки ракет та дронів випустила Росія
Росія атакувала Харків, є влучання у промисловий об'єкт
Росія атакувала Харків, є влучання у промисловий об'єкт
Кремль висадив у повітря $17 млн: скільки Росії коштувала нічна атака по Києву
Кремль висадив у повітря $17 млн: скільки Росії коштувала нічна атака по Києву
Кримський міст затріщав по швах (фото)
Кримський міст затріщав по швах (фото)
Повітряні сили пояснили, чому окупанти стали частіше використовувати «Іскандери»
Повітряні сили пояснили, чому окупанти стали частіше використовувати «Іскандери»
У Києві та області повітряна тривога тривала 20 хв
У Києві та області повітряна тривога тривала 20 хв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Американські аналітики назвали місто, яке спробують захопити росіяни
29K
У Києві пролунали вибухи
23K
Хотів з'їсти вареників і злякався жовто-блакитного прапора. Польський священник потрапив у cкандал
23K
У Закон про освіту потрібно внести два пункти. Ніцой звернулася до Лісового
22K
Адвокати митрополита Павла пояснили, чому за нього публічно не заступився Онуфрій
18K
Перерахунок пенсій і підвищення тарифів: що зміниться із 1 червня

Новини

Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
Сьогодні, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Вчора, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту