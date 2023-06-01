Росія атакувала Харків, є влучання у промисловий об'єкт

Унаслідок ударів РФ постраждала жінка

Сьогодні, 1 червня, близько 14:00 Росіяни накрили вогнем Харків, у місті було оголошено повітряну тривогу. Про вибухи повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Він закликав жителів обласного центру та самого міста перебувати в укриттях до відбою тривоги. «До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів», – написав він.

Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що під час сьогоднішнього обстрілу Харкова удари прийшлися по промисловому об’єкту.

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«Обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями. З-під завалів врятували жінку – попередньо не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть», – зазначив він.

За попередньою інформацію, внаслідок ударів РФ по промисловому об’єкту в Індустріальному районі міста Харків постраждала жінка 63 років.

«Медики провели огляд, госпіталізації постраждала не потребує. Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по Індустріальному району Харкова», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, триває 463-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну, застосовує тактику терору, намагаючись залякати населення України, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.