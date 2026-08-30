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Росія вдарила «Іскандером» по місцю проведення забігу на честь полеглих воїнів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія вдарила «Іскандером» по місцю проведення забігу на честь полеглих воїнів
Наслідки російського удару по Харківщині 29 серпня
фото: Національна поліція (ілюстративне)

Унаслідок атаки загинули троє людей, серед них – поліцейський

Російські війська 29 серпня завдали удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по місцю проведення щорічного забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» в селі Наталине Берестинського району Харківської області. Про це повідомляє «Главком» з посилання на поліцію та прокуратуру Харківської області.

Забіг, присвячений пам'яті загиблих українських захисників, організувала Наталинська сільська військова адміністрація. Близько 09:30 російські окупанти завдали ракетного удару по території, де проходив захід.

У пресрелізі Наталинської сільської ради за минулий рік зазначалося, що забіг проводять щорічно. У 2025 році до нього долучилися сотні людей, серед яких були військовослужбовці, ветерани та їхні родини, а також сім'ї загиблих Героїв.

За даними правоохоронців, ворог застосував балістичну ракету «Іскандер-М». Унаслідок російської атаки загинули троє людей. Одним із загиблих був працівник поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що спричинила загибель людей. Слідчі перевірятимуть дії посадовців військової адміністрації, які організовували забіг.

Зокрема, правоохоронці мають встановити, чи належним чином службові особи виконали обов'язки щодо забезпечення безпеки учасників, чи врахували безпекову ситуацію та чи вжили необхідних заходів, аби не допустити загрози життю та здоров'ю людей.

Нагадаємо, 26 серпня російські війська завдали удару по бізнес-центру в Лозовій на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали десятеро людей. За словами міського голови Сергія Зеленського, після першого влучання окупанти завдали повторного удару, який, на його думку, був розрахований на максимальну кількість жертв.

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Теги: смерть Харківщина вбивство поліцейських поліція

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