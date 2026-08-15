На Рівненщині п'яний 16-річний водій насмерть збив вагітну жінку

Потерпіла перебувала на 37-му тижні вагітності, врятувати її та дитину не вдалося

У Рівненській області 16-річний водій автомобіля ВАЗ, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, наїхав на вагітну жінку. Від отриманих травм вона померла у лікарні, дитину також не вдалося врятувати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Рівненської області.

ДТП сталася 14 серпня близько 23:00 у селі Морочне на вулиці Центральній. За попередніми даними слідства, 16-річний житель села Локниця за кермом ВАЗу наїхав на 26-річну місцеву жительку. У цей момент жінка йшла ґрунтовим узбіччям у попутному напрямку.

Постраждалу госпіталізували до лікарні. Жінка перебувала на 37-му тижні вагітності. Попри надану медичну допомогу, від отриманих травм вона померла. Врятувати дитину також не вдалося.

Правоохоронці перевірили неповнолітнього водія на стан алкогольного сп'яніння. Прилад Drager показав 1,9 проміле алкоголю.

фото: поліція Рівненщини

Поліція затримала 16-річного водія та помістила його до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, у травні в Ірпені сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У салоні деформованого від удару автомобіля були заблоковані четверо дорослих, серед яких вагітна жінка, та двоє дітей. За допомогою спеціального інструменту рятувальники деблокували всіх постраждалих і передали їх працівникам екстреної медичної допомоги.