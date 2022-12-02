Після перемоги України можуть з'явитися нові інституції із забезпечення миру – посол Канади

Лариса Ґаладза: Україна сама має визначити, що означає для неї перемога

Перемога України передбачає повний розгром Росії у військовому і політичному сенсах

Міжнародний порядок після перемоги України у війні з Росією може бути зміцнений шляхом появи нових інституцій, заявила під час Київського безпекового форуму Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза.

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«Україна сама має визначити, що означає для неї перемога», – наголосила дипломат.

«Для Канади перемога має вигляд збільшення могутності і впливу нашого альянсу і зміцнення міжнародного порядку. Реформовані, нові, більш ефективні інституції, які повинні забезпечувати мир і безпеку у всіх формах. Саме заради цього ми працюємо», – сказала вона.

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Лариса Ґаладза також зазначила, що таку позицію поділяють на усіх майданчиках, де обговорюється українське питання – НАТО, ООН, G7, G20.

«Оскільки ця боротьбі важлива і для України, і для нас усіх. Перемога України передбачає повний розгром Росії у військовому сенсі, політичному, а також унеможливлення їх втручання в усі процеси в наших країнах, що зараз вони нерідко роблять. Росія часто вдається до дестабілізаційних зусиль і розхитування ситуації в наших країнах», – сказала посол.

Нагадаємо, у столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

До слова, Канада почала навчати українських саперів у Польщі.

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Крім того, Канада випустила облігації на €360 млн: кошти спрямують на підтримку України.