Розвідка уразила польовий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ (відео)

Уночі на майданчиках зі снарядами, загальна площа якого становить 3500 кв. м, виникла пожежа із детонацією

У ніч на 25 червня українські розвідники уразили польовий склад боєприпасів армії РФ у Воронезької області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

«25 червня 2024 року в Ольховатському районі воронезької області уражено польовий склад боєприпасів армії держави-агресора Росії. Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України», – йдеться у заяві розвідки.

За даними розвідки, вночі на майданчиках зі снарядами, загальна площа якого становить 3500 кв. м, виникла пожежа із детонацією. Загоряння триває досі. Як вказали в розвідці, з огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго.

25 червня 2024 року в ольховатському районі воронезької області уражено польовий склад боєприпасів армії держави-агресора росії.



Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України. pic.twitter.com/zGyeRBvWkn — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 25, 2024

Нагадаємо, у ніч на 25 червня БпЛА нібито атакували російський Білгород. Зазначається, що у Білгородському районі в містечку Північний у трьох квартирах багатоквартирного будинку також вибиті вікна.

Як повідомлялося, у ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Після атаки в районі аеродрому у Єйську спалахнула пожежа в районі військового аеродрому. Згодом стало відомо, що СБУ атакувала полігон з якого окупанти запускають «Шахеди».