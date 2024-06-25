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Розвідка уразила польовий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Розвідка уразила польовий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ (відео)
Загоряння  триває досі
фото: скріншот

Уночі на майданчиках зі снарядами, загальна площа якого становить 3500 кв. м, виникла пожежа із детонацією

У ніч на 25 червня українські розвідники уразили польовий склад боєприпасів армії РФ у Воронезької області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України. 

«25 червня 2024 року в Ольховатському районі воронезької області уражено польовий склад боєприпасів армії держави-агресора Росії. Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України», – йдеться у заяві розвідки.

За даними розвідки, вночі на майданчиках зі снарядами, загальна площа якого становить 3500 кв. м, виникла пожежа із детонацією. Загоряння  триває досі. Як вказали в розвідці, з  огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго.

Нагадаємо, у ніч на 25 червня БпЛА нібито атакували російський Білгород. Зазначається, що у Білгородському районі в містечку Північний у трьох квартирах багатоквартирного будинку також вибиті вікна.

Як повідомлялося, у ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Після атаки в районі аеродрому у Єйську спалахнула пожежа в районі військового аеродрому. Згодом стало відомо, що СБУ атакувала полігон з якого окупанти запускають «Шахеди».

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Теги: розвідка Міноборони

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