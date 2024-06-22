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Розвідка оцінила реалістичність ядерних погроз Кремля

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Розвідка оцінила реалістичність ядерних погроз Кремля
Розвідка вважає, що ядерні погрози Путіна є шантажем
фото з відкритих джерел

Путін роками використовує ядерний шантаж

Ядерні погрози Кремля є лише шантажем, який особливо активно в РФ почали використовувати після повномасштабного вторгнення в Україну. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов ефірі телемарафону. Відповідаючи на питання про те, чи бачать українські розвідники ймовірність того, що РФ все таки може застосувати ядерну зброю, він сказав: «Мова йде і далі саме про той ядерний шантаж, який Путін і його пропагандистські посіпаки використовували, про який кричали всі ці роки, особливо після повномасштабного вторгнення. Наразі мова йде саме про шантаж».

Крім того, коментуючи інформацію, що НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї через дедалі більшу загрозу з боку РФ та КНДР, Юсов зазначив, що можна говорити про те, що вільний світ дедалі більше усвідомлює небезпеку путінського режиму.

«Зрештою, російська пропаганда, всі ці соловйови-скабєєви і офіційні роти та вуса Кремля не приховують, а навпаки – наголошують на тому, що вони воюють не лише з Україною, а і з НАТО, Америкою, ЄС. З усім вільним світом. Тому, і реакція стає все більш виразною, у тому числі й на ядерний шантаж Путіна», – сказав Юсов.

Раніше Володимир Путін прирівняв поразку в Україні до знищення державності Росії, що згідно з доктриною дозволяє йому застосувати ядерну зброю.

Нагадаємо, слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про переговори в Альянсі щодо розгортання більшої кількості ядерної зброї, зняття її зі зберігання і приведення в стан готовності перед обличчям загрози з боку Росії і Китаю, є «ескалацією напруженості». Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

До слова, 20 червн під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до В'єтнаму країни підписали низку угод про поглиблення співпраці. Зокрема, меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва Центру ядерної науки і технологій у В'єтнамі.

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Теги: пропаганда Міноборони путін шантаж переговори погрози

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