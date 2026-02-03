Розкрадання продуктів для військових на Київщині: підозру оголошено командиру частини

Командиру повідомлено про підозру: викрадення військового майна, вчинене групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану

У листопаді 2025 року в одній з військових частин правоохоронці викрили розкрадання продуктів на суму у понад 3 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Службою безпеки України викрили командира однієї з військових частин на Київщині, який організував розкрадання продуктів, призначених для ввірених йому бійців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, у листопаді 2025 року в одній з військових частин правоохоронці викрили розкрадання продуктів на суму у понад 3 млн грн.

«Тоді підозри отримали начальниця їдальні, інструктор та водій. У ході подальшого досудового розслідування слідчі ДБР з’ясували, що організатором схеми був її командир. Саме він створив умови для системного викрадення продовольства та забезпечував прикриття підлеглим», – йдеться у повідомленні.

Слідство виявило, що командир призначив начальницею їдальні довірену особу, яка безпосередньо організувала викрадення продуктів. Згодом на посаду начальника продовольчого складу було призначено її доньку, що дозволило безконтрольно отримувати та видавати продукти харчування, частина з них фактично не використовувалася для приготування їжі для військовослужбовців.

Крім того, Зазначили у ДБР, за рекомендацією керівниці їдальні командир призначив інструктора їдальні, яка не здійснювала належного контролю за закладенням продуктів і відповідністю обсягів приготованих страв затвердженому меню.

Також командир дозволяв використовувати службовий мікроавтобус для перевезення продуктів, у тому числі викрадених, а після виявлення порушень не повідомляв правоохоронні органи, фактично забезпечуючи безперешкодне функціонування схеми.

Зазначається, що продукти викрадали щонайменше двічі на місяць, починаючи з січня 2025 року. Наразі задокументовано п’ять епізодів злочинної діяльності.

Командиру повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України – викрадення військового майна, вчинене групою осіб за попередньою змовою в умовах воєнного стану, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх осіб, причетних до розкрадання, а також точний розмір завданих державі збитків.

Нагадаємо, військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили розтрату понад 1 млрд грн, виділених на придбання продуктів харчування для ЗСУ протягом березня-грудня 2022 року. За матеріалами справи, до незаконної діяльності причетний ексочільник одного із департаментів Міноборони. Перебуваючи на посаді навесні 2022 року, він уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі гуртових партій харчових продуктів та їх постачання для ЗСУ. При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%.

До слова, Уряд оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації. Згідно зі змінами, громадян, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації, забезпечуватимуть харчуванням коштом держави згідно з каталогом продуктів харчування, який використовується у ЗСУ.