Яким став наймолодший син Ющенка? Свіжі фото

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
коллаж: Главкома

21-річний Тарас Ющенко відвідав Київський національний університет культури і мистецтв

Наймолодший син третього президента України Віктора Ющенка та його другої дружини Катерини Тарас Ющенко взяв участь у зустрічі в Київському національному університеті культури і мистецтв, під час якої обговорювали проєкт масштабної реконструкції навчального закладу та студентських гуртожитків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис очільника навчального закладу Михайла Поплавського у Facebook.

Захід відбувся за участі третього президента України Віктора Ющенка, його дружини Катерини Ющенко та керівництва університету. Віктор Ющенко нині очолює наглядову раду КНУКіМ. «Дякую родині Ющенків за підтримку української молоді – майбутньої культурної еліти України. Тримаймо разом українську хвилю!», – написав Поплавський. 

Яким став наймолодший син Ющенка? Свіжі фото фото 1
фото: Михайло Поплавський/Facebook

Сторони працюють над проєктом, який планують презентувати у Сполучених Штатах Америки. Йдеться про залучення $5 млн від американських партнерів на реконструкцію закладу.

Яким став наймолодший син Ющенка? Свіжі фото фото 2
фото: Михайло Поплавський/Facebook

Під час зустрічі також обговорили виклики, з якими стикається українська молодь, та необхідність створення умов для реалізації творчого потенціалу в Україні. «Єдність українського народу є запорукою успіху країни. Молоде покоління має знати, що в рідній країні у них є майбутнє, простір для реалізації творчих амбіцій та умови для розвитку», – додав Поплавський. 

Раніше Віктор Ющенко в інтерв’ю «1+1» розповідав про свого наймолодшого сина та його освітній шлях. За словами експрезидента, інтерес до технічних наук у хлопця з’явився ще в дитинстві, а після завершення школи він потрапив до 1% найуспішніших випускників у межах міжнародної освітньої програми та отримав пропозиції від провідних університетів світу. Ющенко також зазначав, що майбутня спеціальність сина пов’язана з ракетно- та авіабудуванням.

Яким став наймолодший син Ющенка? Свіжі фото фото 3
фото: Linkedin
Яким став наймолодший син Ющенка? Свіжі фото фото 4
фото з відкритих джерел

Водночас експрезидент говорив і про особисте, зокрема про зміни в родині після того, як усі діти стали дорослими. Він зазначав, що нині живе сам у будинку під Києвом, а дружина та доньки перебувають у столиці. Ющенко наголошував, що з роками кожен обирає власний шлях, і визнавав, що цей етап став для нього емоційно складним.

Зазначимо, Віктор Ющенко є батьком п'ятьох дітей від двох шлюбів, а також має п'ятьох онуків. Від першої дружини Світлани Колесник має доньку Віталіну та сина Андрія. У шлюбі з Катериною Чумаченко народилися доньки Софія-Вікторія, Христина та син Тарас.

Віктор Ющенко з дружиною Катериноюю та дітьми, 2014 рік
Віктор Ющенко з дружиною Катериноюю та дітьми, 2014 рік
фото: JetSetter
Діти Віктора Ющенка від другої дружини Катерини, архівне фото
Діти Віктора Ющенка від другої дружини Катерини, архівне фото
фото: Tabloid

Нагадаємо, Віктор Ющенко на своїй сторінці у Facebook опублікував знакове фото вечірньої Троєщини. 

