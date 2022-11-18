«Південь» пояснив, як ЗСУ дізнаються про підготовку масованого ракетного удару

Як правило, ворожа масована атака стається наступної доби після накопичення у морі «Калібрів»

Про підготовку Росії до масованого ракетного обстрілу України стає зрозуміло, коли окупанти виводять до акваторії Чорного моря носії «Калібрів», що мають багато ракет. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що як правило, ворожа масована атака стається наступної доби після такого накопичення. Гуменюк додала, що ворог використовує різну практику і час від часу нарощує так звані зусилля і зосередженість під виглядом психологічного впливу.

«Тобто вони (окупанти – Главком) усвідомлюють і відстежують наші попередження про те, що ми бачимо ці нарощування («Калібрів» – Главком), чи навпаки зменшення цього рівня. Все це вони відстежують, але як правило, якщо на обліку найбільша кількість «Калібрів», то це означає, що за добу буде масований обстріл і ми це вже визначили для себе», – розповіла Гуменюк.

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Станом на 18 листопада в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім російських кораблів, з яких один – носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп – чотири ракети.

Нагадаємо, вранці 17 листопада під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Згодом стало відомо, що Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.