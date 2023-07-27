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Україною шириться повітряна тривога

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україною шириться повітряна тривога
Ворог терорирузує Україну дронами
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» регіонів слід негайно перейти в укриття

О 01:47 у Київській області (без Києва) залунали сирени повітряної тривоги. Також небезпека станом на момент публікації фіксується в низці західних, північних та центральних областей. Ворог може атакувати безпілотниками. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Жителям областей, де наявна небезпека, слід перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші.

«В областях, де оголошено повітряну тривогу – загроза  ударних БпЛА! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте в укриття», – закликали військові.

Мапа тривог станом на момент публікації:

Україною шириться повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, завершився 518-ий день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав три ракетні та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. Унаслідок цього є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. 

Теги: безпілотник небезпека тривога

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