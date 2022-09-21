Втеча росіян від мобілізації. Латвія зробила заяву стосовно віз

З міркувань безпеки Латвія не видаватиме візи громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації

Рига не змінюватиме введених обмежень на перетин кордону для громадян Росії

Латвія не видаватиме гуманітарні чи інші види віз росіянам, які ухиляються від мобілізації. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевича у Twitter.

Крім цього, Рига не змінюватиме введених з 19 вересня обмежень на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами.

«З міркувань безпеки Латвія не видаватиме гуманітарні та інші види віз громадянам Росії, які ухиляються від мобілізації, а також не змінюватиме обмеження на перетин кордону для громадян Росії з шенгенськими візами, введені з 19 вересня», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Для оголошення мобілізації Путін обрав саме 21 вересня.

У зв’язку з оголошенням Кремлем частково мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію.

Також Путін заявив, що статус «добровольців» на війні проти України буде переглянуто. Їх прирівнюють до військовослужбовців.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».

Раніше Рада ЄС погодила призупинення спрощеного візового режиму з РФ. Як повідомлялося, Естонія, Латвія, Литва та Польща заборонять в'їзд російським туристам з шенгенськими візами з 19 вересня. Обмеження не стосуватимуться громадян РФ, які в'їжджатимуть для відвідування родичів чи з гуманітарних причин.