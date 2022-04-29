  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Перестрілка між бурятами та чеченцями на Херсонщині: стало відомо, хто переміг

    Бойові буряти у сутичці перемогли&nbsp; - Перестрілка між бурятами та чеченцями на Херсонщині: стало відомо, хто переміг
    Бойові буряти у сутичці перемогли 
    фото з відкритих джерел

    Російські військові посперечалися через награбоване добро

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про підсумки перестрілки, яку буряти та чеченці влаштували у Херсонській області через награбоване. Про це йшлося в ефірі «Фейгін Live».

    «Буряти з кадировцями в Чорнобаївці пострілялися. Через питання як будемо ділити награбоване та хто піде в першу лінію чергувати. Буряти перемогли, кажуть. Я завжди в них вірив. ... А кадировці – тікток-війська, якщо їх не знімають, вони б'ються дуже погано», – сказав Арестович.

    Нагадаємо, в окупованій Киселівці (Чорнобаївська сільська громада Херсонської області) відбулась перестрілка між військовими РФ чеченської та бурятської національності. В нічному інциденті взяли участь по понад 50 учасників з кожного боку. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.

    Причини міжетнічного конфлікту полягають в небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та «нерівноправність» умов з чеченцями. Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу виключно в якості «загороджувальних загонів». Їхнє завдання – спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто, відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати.

    Нагадаємо, російські окупанти вже розкрадають власну бойову техніку, а також зброю і боєприпаси у своїх убитих і поранених. Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити Службі безпеки України. Також раніше перехоплені СБУ телефонні розмови росіян свідчать, що окупанти радіють, що знайшли спосіб мародерити в Україні, аби в них нічого не відбирали, а все награбоване можна було безперешкодно переправити до РФ.

    Читайте також: Російські воєнні злочинці та мародери: імена, фото, список вкраденого
    Теги: росія окупанти СБУ війна військові громада Україна боєприпаси окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Перестрілка між бурятами та чеченцями на Херсонщині: стало відомо, хто переміг