Перестрілка між бурятами та чеченцями на Херсонщині: стало відомо, хто переміг

Російські військові посперечалися через награбоване добро

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про підсумки перестрілки, яку буряти та чеченці влаштували у Херсонській області через награбоване. Про це йшлося в ефірі «Фейгін Live».

«Буряти з кадировцями в Чорнобаївці пострілялися. Через питання як будемо ділити награбоване та хто піде в першу лінію чергувати. Буряти перемогли, кажуть. Я завжди в них вірив. ... А кадировці – тікток-війська, якщо їх не знімають, вони б'ються дуже погано», – сказав Арестович.

Нагадаємо, в окупованій Киселівці (Чорнобаївська сільська громада Херсонської області) відбулась перестрілка між військовими РФ чеченської та бурятської національності. В нічному інциденті взяли участь по понад 50 учасників з кожного боку. Точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.

Причини міжетнічного конфлікту полягають в небажанні бурятів вести наступальні бойові дії та «нерівноправність» умов з чеченцями. Останні взагалі не бувають на передовій, залишаючись в тилу виключно в якості «загороджувальних загонів». Їхнє завдання – спонукати підрозділи окупантів до активних дій. Тобто, відкривати вогонь по тому, хто намагається відступати.

Нагадаємо, російські окупанти вже розкрадають власну бойову техніку, а також зброю і боєприпаси у своїх убитих і поранених. Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити Службі безпеки України. Також раніше перехоплені СБУ телефонні розмови росіян свідчать, що окупанти радіють, що знайшли спосіб мародерити в Україні, аби в них нічого не відбирали, а все награбоване можна було безперешкодно переправити до РФ.