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По всій Україні оголошена повітряна тривога: Білорусь підняла винищувачі

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
По всій Україні оголошена повітряна тривога: Білорусь підняла винищувачі
Увага, українці, рушайте в укриття!
скріншот із додатка

Не нехтуйте сигналом небезпеки

Удень 21 грудня в Україні оголошена загальна для всієї країни тривога. 

Українці мають вирушати в укриття. 

Як повідомив білоруський моніторинговий канал «Білоруський гаюн», з аеродромів у Мачулищах та Барановичах злетіли винищувачі.

По всій Україні оголошена повітряна тривога: Білорусь підняла винищувачі фото 1

Нагадаємо, триває 301 доба війни. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.

Теги: Україна війна тривога

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