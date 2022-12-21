По всій Україні оголошена повітряна тривога: Білорусь підняла винищувачі

Не нехтуйте сигналом небезпеки

Удень 21 грудня в Україні оголошена загальна для всієї країни тривога.

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Українці мають вирушати в укриття.

Як повідомив білоруський моніторинговий канал «Білоруський гаюн», з аеродромів у Мачулищах та Барановичах злетіли винищувачі.

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Нагадаємо, триває 301 доба війни. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.