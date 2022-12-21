Візит Зеленського до США: відомо, коли відбудеться зустріч із Байденом 

Білий дім назвав мету візиту президента України до Вашингтона

Білий дім підтвердив, що президент України Володимир Зеленський 21 грудня прибуде з одноденним візитом до США. Він проведе переговори з американським президентом Джозефом Байденом, виступить на пресконференції та на спільному засіданні двох палат Конгресу США і потім повернеться до України, повідомив на онлайн-брифінгу у Вашингтоні високопосадовець адміністрації Білого дому.

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Як повідомляють ЗМІ, Байден зустріне Зеленського на галявині біля Білого дому о 21.00 за київським часом, пресконференція запланована о 23.30.

Зазначимо, що за офіційним графіком американського президента, він почне переговори із Зеленським о 14:30 (21:30 за київським часом).

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Представник США уточнив, що на зустрічі у Вашингтоні Байден та Зеленський проведуть поглиблене стратегічне обговорення подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики.

Нагадаємо, Зеленський вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Джозефом Байденом обговорять співпрацю України та США.

Видання Politico під час візиту президента України Володимира Зеленського до США українська делегація проситиме Білий дім про постачання ракет великої дальності та безпілотників.