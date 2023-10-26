Битва за Авдіївку: ситуація загострилась
Через великі втрати росіяни перекидають резерви і продовжують наступ
25 жовтня російське командування продовжувало штурмові дії по усьому периметру оборони Авдївки, і по вузькому коридору від села Красногорівка півнчнше міста. Російських піхотинців накривали з усіх видів зброї, противника добре проглядають. Росіяни провели ротацію та заміну вибитих штурмових підрозділів, і кинули у бій резерви.
Усі атаки безпосредньо на Авдіївку підрозділи 110-ї механізованої бригади успішно відбили.
Але обстановка північніше Авдіївки серйозно загострилась.
Попри великі втрати російські штурмові підрозділи північніше Авдіївки просунутись вздовж лінії залізної дороги, зайняли район шириною до 1 км, намагаючись розширити контрольований коридор і створити умови для зосередженя сил і подальшого наступу у напрямку Степове-Бердичі, та у напрямку промислової зони Авдіївського коксохимічного заводу.
Це дуже серйозна загроза, яка потребує максимальної уваги. Ворог сподівається закріпитись у заводській забудові, і отримати плацдарм для заходу у місто.
Південніше Авдіївки російські війська продовжують атаки з метою захопити в районі села Опитне пісчаний кар'єр.
Оскільки темп втрат для російського угруповання під Авдіївкою неприйнятний, російське командування знімає з куп'янського напрямку значні сили, щоб продовжувати атаки пхоти.
Авдіївка має набагато більше стратегічне значення для України ніж навіть Бахмут. Російське командування захоче показати за будь-яку ціну успіх саме тут. Тактична обстановка для знищення російських ударних з'єднань тут дуже вигідна. Але наші переваги треба реалізувати у повному обсязі. Зупинити російську піхоту має не кількість людей у формі, і не кількість різних підрозділів і прапорців на мапі, а якісно організовані, злагоджені та керовані свіжі частини. І усі такі резерви потрібні саме тут, щоб знищити росіян саме у вузькому коридорі, в який вони б'ються. Сподіваюсь, що усі необхідні резерви, які у нас є, будуть спрямовані у район Авдіївки.
Обстановка в Авдіївці загострюється і тут йде битва, у яку ворог кидає основні сили, битва, яку ми при необхідному зосереджені своїх сил маємо усі можливості виграти. Але для цього потрібні швидкі, вчасні та системні дії, а не слова та побажання.
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