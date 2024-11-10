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Поблизу Маріуполя атаковано місце базування ППО росіян

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Поблизу Маріуполя атаковано місце базування ППО росіян
У Маріуполі було атаковано базу ППО Росії
фото: warfor.me (ілюстративне)

Радник мера Маріуполя повідомив, що пролунало щонайменше чотири вибухи поблизу Маріуполя

У ніч проти 10 листопада біля Маріуполя лунали вибухи. Було атаковано місце базування ППО росіян у селі Бердянське. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. Вночі, з 23:00, було атаковано місце базування розрахунків ППО по лінії аеропорт Маріуполя – с. Бердянське», – йдеться у повідомленні.

Поблизу Маріуполя атаковано місце базування ППО росіян фото 1

Петро Андрющенко зауважив, що згодом було зафіксовано пожежу в районі аеропорту.

«Пролунало щонайменше чотири вибухи. Після спрацювання ППО ворога зафіксовано пожежу в районі аеропорту. Попередньо, уражено один з розрахунків ППО», – зауважив радник.

Нагадаємо, що вранці, 10 листопада, протиповітряна оборона міноборони РФ нібито збила 25 безпілотники у передмісті Москви. Про це повідомляє мер російської столиці Сергій Собянін.

О 08:35 мер зауважив, що російськими силами ППО в Раменському міському окрузі начебто було відбито атаку ще трьох безпілотників, які летіли на Москву. Наразі загальна сума нібито збитих дронів складає 25.

Теги: системи ППО росія росіяни окупанти окупація Маріуполь Україна вибух пожежа

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