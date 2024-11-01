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Графіки відключення світла повернуться наступного тижня? Заява «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Графіки відключення світла повернуться наступного тижня? Заява «Укренерго»
Зниження температури повітря наступного тижня прогнозовано спричинить зростання рівня енергоспоживання
колаж: glavcom.ua

«Укренерго» прокоментувало інформацію про відключення світла

Станом на 1 листопада, підстав для запровадження графіків відключення електроенергії немає. Так «Укренерго» прокоментувало інформацію про те, що нібито наступного тижня Україну чекають відключення світла.

«Зниження температури повітря на початку наступного тижня справді прогнозовано спричинить зростання рівня енергоспоживання. Але чи знадобиться при цьому застосування відключень (зокрема, побутових споживачів) – може спрогнозувати лише НЕК «Укренерго», яка прогнозів щодо застосування заходів обмеження наразі не надавала», – зауважує пресслужба.

Компанія додала: ««Укренерго», спільно з Міністерством енергетики, обласними військовими адміністраціями та енергетичними компаніями, робить усе можливе для того, щоб необхідності застосовувати відключення наразі не було».

Раніше член наглядової ради «Центренерго» Володимир Величко виступив із заявою, що нібито вже наступного тижня в Україну повернуться відключення світла. За його словами, оскільки синоптики прогнозують з 4 листопада відчутне зниження температури, для балансування енергосистеми необхідно буде залучити більш суттєві заходи.

Однак «Центренерго» заявило, що ця інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Як повідомлялося, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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Теги: енергетика електроенергія українці Україна Укренерго погода відключення відключення світла

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