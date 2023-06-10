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Поблизу Нікополя просіло залізничне полотно: курсування кількох поїздів скасовано

Надія Карбунар
glavcom.ua
Поблизу Нікополя просіло залізничне полотно: курсування кількох поїздів скасовано
Приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова, Тимкова ми обмежили до Чортомлика
фото: «Укрзалізниця»/Telegram

На відновлення рейсів знадобиться приблизно три дні

Через підрив Каховської ГЕС поблизу Нікополя просіла ціла ділянка із залізничним полотном. Через це «Укрзалізниця» змушена була скасувати курсування низки приміських поїздів. Про це йдеться у повідомленні компанії. На відновлення рейсів знадобиться приблизно три дні.

«Приміські поїзди до Нікополя з Кривого Рога, Апостолова, Тимкова ми обмежуємо до Чортомлика. Між Чортомликом і Нікополем для підвезення пасажирів курсуватиме безкоштовний автобус.

На ділянці Чортомлик – Кривий Ріг призначаємо тимчасовий електропоїзд відправленням з Чортомлика о 19:30, прибуття до Кривого Рога о 21:00. Це означає, що відправку поїзда №76/75 Кривий Ріг – Київ ми затримаємо на орієнтовно 50 хвилин для пересадки нікопольців», – ідеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Раніше у зв’язку з підривом російськими окупантам Каховської ГЕС «Укрзалізниця» запускала евакуаційні потяги.

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