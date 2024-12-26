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Вибір кандидатів у Антикорупційну раду при Міноборони. Після скандалу голосування було перенесено

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вибір кандидатів у Антикорупційну раду при Міноборони. Після скандалу голосування було перенесено
Голосування було перенесено на 7 січня 2025 року
фото з відкритих джерел

Українці скаржилися на некоректну роботу сайту та неможливість віддати голос

У четвер, 26 грудня, мало проходити рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Проте після численних скарг його було перенесено на наступний місяць. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, час голосування планувалося з 09:00 до 21:00. Взяти участь могли усі громадяни, які проживають на території України, а доо Громадської антикорупційної ради мали обрати 15 представників із 40 кандидатів.

Вибір кандидатів у Антикорупційну раду при Міноборони. Після скандалу голосування було перенесено фото 1
скриншот: rgk.vote.mod.gov.ua

Однак після старту голосування багато користувачів почали повідомляти, що проголосувати за кандидатів неможливо. У багатьох лише «білий екран», а сторінка – висне або не завантажується.

Під дописом Міністерства оборони на Facebook багато українців залишали коментарі, аби відомство звернуло увагу на проблему.

Вибір кандидатів у Антикорупційну раду при Міноборони. Після скандалу голосування було перенесено фото 2
скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA
Вибір кандидатів у Антикорупційну раду при Міноборони. Після скандалу голосування було перенесено фото 3
скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA
Вибір кандидатів у Антикорупційну раду при Міноборони. Після скандалу голосування було перенесено фото 4
скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Так, лідер Руху «Демократична Сокира» Юрій Гудименко на Facebook заявив, що голосування у Громадську антикорупційну раду «фактично зірвано Міністерством оборони»

«Незважаючи на те, що голосування мало розпочатись о 9:00, дехто голосував і публічно звітував про це вже о 8:00, а отже, вибори розпочалися вже «з бюлетенями в скринці». Вибори, які ви і без того відкладали більше ніж півроку, тепер імовірно доведеться відміняти і проводити наново – а отже, ви і ваші підлеглі продовжать діяти без працюючої Антикорупційної Ради. За це доведеться нести відповідальність, пане Міністре», – йдеться у дописі Гудименка.

Вибір кандидатів у Антикорупційну раду при Міноборони. Після скандалу голосування було перенесено фото 5
скриншот: facebook.com/hudymenko

Після скарг Міноборони відреагувало на повідомлення і оголосило про перенесення голосування. Так, у повідомленні йдеться, що «для збереження довіри до процесу та забезпечення його повної прозорості» Міністерство оборони України ухвалило рішення:

  • Анулювати результати сьогоднішнього голосування;
  • Перенести проведення голосування на 7 січня 2025 року;
  • Голосування відбудеться у той самий час: з 09:00 до 21:00.

Нагадаємо, у застосунку «Армія+» запроваджено нову програму для військових під назвою «Плюси». Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Програма надаватиме захисникам низку преференцій у повсякденному житті. Зокрема, 500 тис. користувачів «Армії+» вже мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги: як от спеціальний резерв квитків для військових від «Укрзалізниці» та знижки на пальне та 30% на меню АЗК від «Укрнафти».

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Теги: міністр вибори Міноборони армія інтернет Facebook послуги пальне Юрій Гудименко Рустем Умєров

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