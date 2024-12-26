Вибір кандидатів у Антикорупційну раду при Міноборони. Після скандалу голосування було перенесено

Українці скаржилися на некоректну роботу сайту та неможливість віддати голос

У четвер, 26 грудня, мало проходити рейтингове інтернет-голосування для обрання членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони. Проте після численних скарг його було перенесено на наступний місяць. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Так, час голосування планувалося з 09:00 до 21:00. Взяти участь могли усі громадяни, які проживають на території України, а доо Громадської антикорупційної ради мали обрати 15 представників із 40 кандидатів.

Однак після старту голосування багато користувачів почали повідомляти, що проголосувати за кандидатів неможливо. У багатьох лише «білий екран», а сторінка – висне або не завантажується.

Під дописом Міністерства оборони на Facebook багато українців залишали коментарі, аби відомство звернуло увагу на проблему.

Так, лідер Руху «Демократична Сокира» Юрій Гудименко на Facebook заявив, що голосування у Громадську антикорупційну раду «фактично зірвано Міністерством оборони»

«Незважаючи на те, що голосування мало розпочатись о 9:00, дехто голосував і публічно звітував про це вже о 8:00, а отже, вибори розпочалися вже «з бюлетенями в скринці». Вибори, які ви і без того відкладали більше ніж півроку, тепер імовірно доведеться відміняти і проводити наново – а отже, ви і ваші підлеглі продовжать діяти без працюючої Антикорупційної Ради. За це доведеться нести відповідальність, пане Міністре», – йдеться у дописі Гудименка.

Після скарг Міноборони відреагувало на повідомлення і оголосило про перенесення голосування. Так, у повідомленні йдеться, що «для збереження довіри до процесу та забезпечення його повної прозорості» Міністерство оборони України ухвалило рішення:

Анулювати результати сьогоднішнього голосування;

Перенести проведення голосування на 7 січня 2025 року;

Голосування відбудеться у той самий час: з 09:00 до 21:00.

Нагадаємо, у застосунку «Армія+» запроваджено нову програму для військових під назвою «Плюси». Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Програма надаватиме захисникам низку преференцій у повсякденному житті. Зокрема, 500 тис. користувачів «Армії+» вже мають доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги: як от спеціальний резерв квитків для військових від «Укрзалізниці» та знижки на пальне та 30% на меню АЗК від «Укрнафти».