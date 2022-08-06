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Ще близько 250 окупантів стали «вантажем 200». Оновлені дані Генштабу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ще близько 250 окупантів стали «вантажем 200». Оновлені дані Генштабу
В Україні вже полягли майже 42 тис. окупантів
фото з відкритих джерел

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 250 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 41,9 тис. рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 6 серпня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 серпня орієнтовно склали:

  • танків ‒ 1802 (+10) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 4051 (+19) одиниць,
  • артилерійських систем – 955 (+5) одиниць,
  • РСЗВ – 260 (+0) одиниць,
  • засобів ППО – 127 (+4) одиниць,
  • літаків – 223 (+0) одиниці,
  • гелікоптерів – 191 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 744 (+2) одиниці,
  • крилатих ракет – 182 (+0) одиниці,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2970 (+6) одиниць,
  • спеціальної техніки – 85 (+2) одиниць.
Орієнтовні втрати противник за час війни
Орієнтовні втрати противник за час війни

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, окупанти зосереджують основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Застосовує штурмову та армійську авіацію.

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Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ Генштаб

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